Fiat Punto стал первой моделью с нулевой отметкой в краш-тестах

Хетчбэк вышел в свет ещё в 2005 году и с тех пор не получил никаких существенных обновлений.

Своеобразный антирекорд установил хетчбэк Fiat Punto — он стал первой моделью, набравшей ноль в краш-тестах Euro NCAP. Об этом сообщается на сайте организации.

Эксперты Euro NCAP отмечают, что общий уровень защиты пассажиров Fiat Punto позволяет автомобилю "наскрести" примерно две звезды. Однако он лишён всех современных систем безопасности, таких как система контроля скорости и уведомление о непристёгнутом ремне для задних пассажиров. Всё это снижает итоговую оценку.

Объяснение у антирекорда довольно простое: модель вышла в свет ещё в 2005 году и с тех пор не получала никаких существенных обновлений, а за 12 лет технологии автомобильной безопасности сильно ушли вперёд.

По три звезды получили модели Alfa Romeo Giulietta, Dacia Duster, Ford C-Max, Ford Grand C-Max, Kia Stonic и другие. Пять звёзд достались более дорогим моделям: BMW 6 Series GT, Hyundai Kona, Jaguar F-Pace, Kia Stinger и Toyota Yaris.