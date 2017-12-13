Росавиация рассказала, почему "ВИМ-авиа" не может выплатить сотрудникам зарплату

По данным ведомства, все поступающие на счёт авиаперевозчика деньги блокируются и перенаправляются на погашение долгов перед налоговыми органами.

Компания "ВИМ-авиа" не смогла выплатить зарплату своим сотрудникам из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве пояснили, что все поступающие на счёт компании средства блокируются и перенаправляются на погашение долгов перед налоговыми органами. Сумма задолженности, по предварительным оценкам, может составлять около 500 миллионов рублей.

Росавиация хочет обсудить возможность временного снятия блокировки со счёта "ВИМ-авиа", чтобы перевозчик смог выплатить зарплату сотрудникам.

По данным ведомства, из авиакомпании уволились 833 из 1398 работников. В основном это лётный состав и бортпроводники. На работу приняли лишь 93 человека.

Как сообщает Росавиация, сотрудники "ВИМ-авиа" получили зарплату за сентябрь (143,3 миллиона рублей) и аванс за октябрь (106 миллионов рублей). По словам главы компании Вячеслава Кононенко, оставшаяся задолженность по зарплате за июль — декабрь составляет порядка 443,5 миллиона рублей.

Напомним, 25 сентября авиакомпания "ВИМ-авиа" полностью прекратила чартерные перевозки пассажиров из-за финансовых проблем. Бывший гендиректор компании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева были задержаны. Они обвиняются в мошенничестве.