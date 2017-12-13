ФСИН начала проверку по поводу камер с холодильниками и ТВ в "Матросской тишине"

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ФСИН начала проверку по поводу камер с холодильниками и ТВ в "Матросской тишине"

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Фото: © РИА Новости/Андрей Стенин

Ранее сообщалось, что в комнатах, которые можно сравнить с номерами в четырёхзвёздочных гостиницах, содержатся элитные арестанты.

ФСИН проверит сообщение о VIP-камерах в одном из корпусов следственного изолятора "Матросская тишина", в которых якобы есть дорогой холодильник, набитый деликатесами, большие современные телевизоры и даже туалет с включающейся вытяжкой.

— ФСИН России проводит служебную проверку деятельности СИЗО-1 УФСИН по Москве ("Матросская тишина"). О результатах проверки будет сообщено дополнительно, — сообщили РИА "Новости" в пресс-бюро ФСИН РФ.

Ранее правозащитники рассказали об элитных камерах, которые отличаются особым ремонтом. В комнатах, которые можно сравнить с номерами в четырёхзвёздочных гостиницах, по словам замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы, содержатся подозреваемые в мошенничестве.

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