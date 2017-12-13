В Британии детей пригласили на акцию при помощи свитера со сношающимися оленями

Безобидное благотворительное мероприятие вызвало скандал из-за прикреплённой к объявлению иллюстрации.

Руководство начальной школы в британском городе Плимут запустило ежегодную благотворительную акцию, вокруг которой разразился скандал. Дело в том, что на сайте учреждения появилось объявление, проиллюстрированное картинкой, на которой был изображён свитер со сношающимися оленями.

Детям предложили на один день отказаться от школьной формы и надеть праздничный свитер, чтобы поддержать акцию. Когда родители увидели, какая картинка это сопровождает, в адрес руководства учебного заведения посыпались жалобы.

По данным газеты Metro, директор школы признала ошибку, отметив, что администрация "недостаточно внимательно посмотрела" на снимок. Иллюстрация тотчас была удалена с сайта.