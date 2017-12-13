Пушков назвал ерундой слова Порошенко об угрозе "Северного потока — 2" для ЕС

По мнению сенатора, лидер Украины потеряет миллиарды в случае успеха российского газопровода.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что опасность газопровод "Северный поток — 2" представляет только для Киева, но не для всей Европы. Об этом он написал в своём аккаунте в "Твиттере".

Порошенко: Сев.поток-2 - "угроза для всей Европы". Ерунда: это угроза лишь для Киева. Он потеряет миллиарды от сокращения газового транзита. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 декабря 2017 г.

— Ерунда, это угроза лишь для Киева. Он потеряет миллиарды от сокращения газового транзита, — сказал Пушков.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что "Северный поток — 2" — это угроза не только для энергетической безопасности Украины, но и для всей Европы.