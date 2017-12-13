Пушков назвал ерундой слова Порошенко об угрозе "Северного потока — 2" для ЕС

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Пушков назвал ерундой слова Порошенко об угрозе "Северного потока — 2" для ЕС

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Алекей Пушков Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

По мнению сенатора, лидер Украины потеряет миллиарды в случае успеха российского газопровода.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что опасность газопровод "Северный поток — 2" представляет только для Киева, но не для всей Европы. Об этом он написал в своём аккаунте в "Твиттере".

— Ерунда, это угроза лишь для Киева. Он потеряет миллиарды от сокращения газового транзита, — сказал Пушков.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что "Северный поток — 2" — это угроза не только для энергетической безопасности Украины, но и для всей Европы.

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