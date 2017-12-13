Это фиаско, Лондон! Выяснилось, сколько Россия потратила на "рекламу" Брексита

Оказалось, что за весь период голосования по выходу королевства из ЕС с российской стороны были опубликованы всего три рекламных ролика, стоимостью менее доллара.

Российские "тайные агенты" выяснили, что Москва потратила всего 97 центов на то, чтобы разместить рекламу в британском сегменте "Фейсбука" во время референдума по Брекситу. Об этом сообщило издание The Daily Telegraph со ссылкой на руководство соцсети.

— Эта сумма относилась к трём рекламным объявлениям (каждое из которых было адресовано также американской аудитории и касалось вопроса иммиграции, а не референдума о членстве в ЕС), которые просмотрели примерно 200 британских пользователей в течение четырёх дней в мае 2016 года, — уточнило руководство "Фейсбука".

Ранее сообщалось, что до конца 2017 года "Фейсбук" запустит специальный портал, на котором пользователи соцсети смогут проверять, подписаны ли они или ставили ли лайки на страницы, связанные с "российской пропагандой".

Ранее ряд СМИ обвинил Россию в поддержке Дональда Трампа на президентских выборах и вмешательстве в референдум о целесообразности членства Великобритании в ЕС через соцсети, при этом не предоставив никаких доказательств.