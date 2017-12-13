В Подмосковье священник и спасатели достали коня из-подо льда — фото

Животное отделалось испугом, сообщается, что его жизни сейчас уже ничего не угрожает.

Конь по кличке Космос провалился под лёд в деревне Смене в Сергиево-Посадском районе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас".

Хозяева лошади пытались вытащить животное самостоятельно, но пришлось обращаться за помощью. В акции по спасению утопающего животного участвовали не только сотрудники МЧС, но и даже священник.

— Совместными усилиями изрядно замёрзшего и натерпевшегося страха Космоса удалось вернуть на землю, — говорится в сообщении.

Космос не пострадал, и его жизни сейчас ничего не угрожает.