В Подмосковье священник и спасатели достали коня из-подо льда — фото

Конь по кличке Космос провалился под лёд в деревне Смене в Сергиево-Посадском районе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас".
Хозяева лошади пытались вытащить животное самостоятельно, но пришлось обращаться за помощью. В акции по спасению утопающего животного участвовали не только сотрудники МЧС, но и даже священник.
— Совместными усилиями изрядно замёрзшего и натерпевшегося страха Космоса удалось вернуть на землю, — говорится в сообщении.
Космос не пострадал, и его жизни сейчас ничего не угрожает.
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