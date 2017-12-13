В Подмосковье священник и спасатели достали коня из-подо льда — фото

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В Подмосковье священник и спасатели достали коня из-подо льда — фото

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Фото: mosoblspas.ru

Животное отделалось испугом, сообщается, что его жизни сейчас уже ничего не угрожает.

Конь по кличке Космос провалился под лёд в деревне Смене в Сергиево-Посадском районе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас".

<p>Фото: <a href="http://www.mosoblspas.ru/arhiv/arhivgu2017/news942.html" target="_blank">mosoblspas.ru</a></p>

Хозяева лошади пытались вытащить животное самостоятельно, но пришлось обращаться за помощью. В акции по спасению утопающего животного участвовали не только сотрудники МЧС, но и даже священник.

— Совместными усилиями изрядно замёрзшего и натерпевшегося страха Космоса удалось вернуть на землю, — говорится в сообщении.

Космос не пострадал, и его жизни сейчас ничего не угрожает.

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