Жена "Отелло" писала на него заявление за месяц до того, как он ей отрубил руки

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Жена "Отелло" писала на него заявление за месяц до того, как он ей отрубил руки

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Семья Грачевых. Фото: vk.com

Оказалось, что она планировала развод с супругом, так как её яркая жизнь превратилась в ад.

Жительница Серпухова Маргарита Грачёва, которой муж отрубил кисти рук, писала на него заявление ещё за месяц до кровавого инцидента. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что девушка решила развестись с мужем ещё за полтора месяца до случившегося. По данным канала, жизнь у семьи сначала была молодая и яркая, но со временем она превратилась в ад: супруг ревновал, угрожал, избивал и подносил нож к горлу.

<p>Семья Грачёвых. Фото: vk.com</p>

В начале ноября Маргарита тайком подала заявление о том, что избранник угрожает расправой и применяет физическую силу. Правоохранители добрались до разбирательств только 30 ноября, но и тогда лишь провели профилактическую беседу с агрессивным мужчиной.

Как уже сообщал Лайф, затем Дмитрий Грачёв вывез свою супругу в лес, где начал её пытать из-за подозрений в измене. Он решил "выпытывать правду" с помощью топора. В итоге мужчина раздробил жене одну кисть, а вторую отрубил. Медикам удалось спасти одну руку Маргариты. Сейчас Грачёв арестован.

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