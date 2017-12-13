Pornhub подарил пользователям премиум-доступ в честь Хануки

Ранее такие акции портал устраивал в честь Рождества, а к еврейскому празднику это приурочено впервые.

Сайт для взрослых Pornhub предоставил любителям клубнички бесплатный доступ к премиум-фильмам в честь еврейского праздника свечей — Хануки. Об этом сообщается на сайте портала.

К данному празднику одно из креативных агентств создало видеоролик, в котором еврейская семья не может сдержать восторга от неоновой иллюминации, сопровождающейся музыкой.

Ранее портал для взрослых уже устраивал такие промоакции, но они были посвящены Рождеству. К Хануке такой доступ предоставляется впервые.

Ханука — еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, произошедшего при освящении храма после победы войска Иуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры.