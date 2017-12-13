За три года на Украине запретили показ 646 фильмов и сериалов

В перечне запрещённых к показу картин вошли фильмы с участием российских актёров, которые попали в украинский чёрный список лиц.

На Украине за три года государственное агентство по вопросам кино запретило показ 646 фильмов и сериалов, в число которых вошли также российские проекты. Об этом сообщает агентство "Украинские новости".

В список запрещённых фильмов вошли картины с участием российских актёров, которые были внесены в украинский чёрный список лиц. Так, на Украине не показали фильм "Сваты. Жизнь без грима" и сериал "Сваты" из-за участия актёра Фёдора Добронравова, "Вавилон нашей эры" и "102 далматинца" из-за актёра Жерара Депардьё, который имеет российское гражданство. Также в запрещённый список вошли фильмы "Дело о мёртвых душах", "Тебе настоящему", "Гадание при свечах" и "Притяжение" 2009 года.

Кроме того, 10 картин, показанных впервые после первого января 2014 года, также попали в перечень запрещённых согласно закону о кинематографии. В их число вошли картины "Танкист", "Полоса отчуждения", а также третья часть фильма "Любовь в большом городе". Принятый в 2016 году закон направлен на повышение уровня защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере.