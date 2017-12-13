Тело участницы "Дома-2" Марии Политовой вывезли из подмосковного посёлка — видео

Из подмосковного коттеджного посёлка вывезено тело бывшей участницы телепроекта "Дом-2" Марии Политовой, скончавшейся там несколько дней назад. Кадры погрузки погибшей в "газель" опубликованы в телеграм-канале Life shot.

По последним данным, рассматривается уже по меньшей мере две версии смерти девушки. Согласно первой, она замёрзла насмерть. Тело с признаками окоченения было найдено под окнами дачи её дедушки, куда она почему-то не смогла попасть той ночью.

Согласно второй версии, Мария могла покончить с собой, так как она ранее уже шесть раз предпринимала такие попытки.

Напомним, бывшая участница проекта "Дом-2" пропала 4 декабря. Её сожитель забил тревогу. Сегодня стало известно, что Мария после смерти несколько дней лежала под забором в коттеджном посёлке в Щёлковском районе Подмосковья.