На Украине неизвестные разрушили памятник лидеру партизан Алексею Фёдорову

Памятник генералу НКВД, руководителю партизанского движения в годы Второй мировой войны Алексею Фёдорову был разрушен в городе Корюковка Черниговской области. Об этом сообщили в группе "Корюковщина. Вибир" в "Фейсбуке".

Отмечается, что памятник расположен на территории общеобразовательной школы № 1. Согласно опубликованным кадрам, с монумента был сброшен бюст Фёдорова.

Отметим, что Алексей Фёдоров (1901—1989) являлся генерал-майором НКВД, дважды Героем Советского Союза. Фёдоров в годы Второй мировой войны являлся командиром Черниговско-Волынского партизанского соединения. Занимал посты первого секретаря Черниговского и Волынского подпольных обкомов КПСС.