На Украине неизвестные разрушили памятник лидеру партизан Алексею Фёдорову

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На Украине неизвестные разрушили памятник лидеру партизан Алексею Фёдорову

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Фото © Facebook/Marina Balance

Памятник генералу НКВД, руководителю партизанского движения в годы Второй мировой войны Алексею Фёдорову был разрушен в городе Корюковка Черниговской области. Об этом сообщили в группе "Корюковщина. Вибир" в "Фейсбуке".

<p>Вид монумента до того, как он был разрушен. Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/groups/403683506443238/permalink/1192843500860564/" target="_blank">Marina Balance</a></p>

Отмечается, что памятник расположен на территории общеобразовательной школы № 1. Согласно опубликованным кадрам, с монумента был сброшен бюст Фёдорова.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/groups/403683506443238/permalink/1192843500860564/" target="_blank">Marina Balance</a></p>

Отметим, что Алексей Фёдоров (1901—1989) являлся генерал-майором НКВД, дважды Героем Советского Союза. Фёдоров в годы Второй мировой войны являлся командиром Черниговско-Волынского партизанского соединения. Занимал посты первого секретаря Черниговского и Волынского подпольных обкомов КПСС.

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