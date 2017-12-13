Порошенко поблагодарил США и Канаду за готовность поставлять Украине оружие

Украинский лидер Пётр Порошенко выразил благодарность властям США и Канады за решение оказать помощь в поставках летального оружия на Украину. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Выражаю благодарность Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки! Согласно принятому решению, США выразили готовность оказать помощь по безопасности нашему государству, а Канада включила Украину в контрольный перечень стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия, — написал президент Украины.

По словам лидера Незалежной, сотрудничество с двумя странами направлено на противостояние агрессии и восстановление суверенитета страны. Однако, как заявил ранее заместитель командующего Сухопутными войсками Украины Юрий Толочный, ему бы хотелось иметь снаряды стандартов СССР, а не НАТО.