"Кремлёвскую АЗС" перенесут ради концертного зала

Новое сооружение будет стеклянным и способным трансформироваться в выставочный или лекционный центр.

На месте нынешней так называемой кремлёвской автозаправочной станции на Волхонке будет создан концертный зал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. АЗС же перенесут на Кремлёвскую набережную. Об этом рассказал замдиректора ГМИИ Игорь Погребинский.

— На прошлой неделе в Москомархитектуре произошло утверждение градостроительного регламента. До 20 декабря нам выдадут свидетельство, по которому будут утверждены планировочные решения и внешний облик. В следующем году мы начнём демонтаж и перенос заправки на Кремлевскую набережную, — приводит его слова ТАСС.

Директор музея Марина Лошак добавила, что территорию размером пять тысяч квадратных метров займёт стеклянный концертный зал и информационный центр Музейного квартала.

Зал можно будет трансформировать в выставочное пространство или лекционную площадку.