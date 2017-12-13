"Он был моим монстром". Сальма Хайек рассказала о домогательствах Вайнштейна

Во время съёмок фильма "Фрида" Вайнштейн поставил Сальме условие, что актриса должна сняться в откровенной сцене. Во время съёмок у Хайек случился нервный срыв.

Известная голливудская актриса Сальма Хайек рассказала, что также неоднократно сталкивалась с попытками сексуальных домогательств продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает издание The New York Times.

— Он был страстным киноманом, рисковым человеком, покровителем талантов в кино, любящим отцом и монстром. На протяжении многих лет Вайнштейн был моим монстром, — заявила актриса.

По словам Хайек, приставания продюсера начались во время съёмок фильма "Фрида" в 2002 году. Производством картины занималась как раз студия Вайнштейна Miramax. Актриса подчёркивает, что ей неоднократно приходилось давать категоричный отказ в ответ на любые намёки Вайнштейна на близость.

Одним из требований скандального продюсера стало участие Сальмы в откровенной сцене, из-за которой у мексиканки случился нервный срыв. Хайек отмечает, что справиться с ситуацией ей помогли её коллеги по съёмочной площадке Эдвард Нортон, Антонио Бандерас и Эшли Джадд. Напомним, Джадд стала одной из первых актрис, кто сделал сенсационное заявление о домогательствах киномагната.