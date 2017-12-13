Роналду и Бэйл вывели "Реал" в финал клубного чемпионата мира

Встреча мадридской команды и "Аль-Джазиры" из Объединённых Арабских Эмиратов завершилась с минимальным перевесом "сливочных" — 2:1.

Испанский "Реал" победил "Аль-Джазиру" из Абу-Даби в полуфинале клубного чемпионата мира, проходящего в ОАЭ, со счётом 2:1.

Победу клубу из Мадрида принесли его звёздные футболисты — португалец Криштиану Роналду и валлиец Гарет Бэйл. Причём после первого тайма впереди были хозяева турнира, у которых на 41-й минуте отличился Ромариньо.

Благодаря голу в этом поединке Роналду выбился в лучшие бомбардиры в истории турнира — на счету обладателя "Золотого мяча" теперь шесть точных ударов. Таким образом, Роналду обогнал в списке снайперов Лионеля Месси, Луиса Суареса и Сесара Дельгадо, на счету которых по пять забитых мячей.

За победу в финале "Реал" поспорит с бразильским "Гремио", а в поединке за третье место сыграют "Аль-Джазира" и мексиканская "Пачука". Два решающих матча состоятся 16 декабря.