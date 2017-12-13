В Британии впервые опубликованы материалы робота-журналиста

Создатели нового программного обеспечения, направленного на помощь журналистам, уверены, что роботы помогут райтерам сосредоточиться на творчестве в своей работе.

В Великобритании начали публиковать первые материалы, написанные человеком в соавторстве с роботом. Идея такого "партнёрства" принадлежит корпорации Urbs Media и информационному агентству Press Association, сообщает издание Financial Times.

По данным издания, программное обеспечение The Reporters and Data Robots (RADAR) пока ещё не может самостоятельно писать полноценные тексты, однако занимается подготовкой статистических данных, которые затем помещаются в заметки. Так, при помощи новых технологий уже 35 журналистов смогли совместно подготовить материалы на различную тематику — от историй о матерях-одиночках до статей про сложные медицинские операции.

Инициаторы нового подхода к написанию журналистских текстов уверены, что компьютеры станут действительно полезным инструментом и помогут пишущим людям сосредоточиться на творческой составляющей текста, а также сэкономить достаточное количество времени при написании. Однако ряд представителей британских СМИ скептически относятся к переходу на соавторство с роботами. Некоторые журналисты считают, что в ближайшем будущем роботы заменят реальных людей, так как легко освоят все тонкости журналистики, к тому же, им не нужны выходные дни и заработная плата.