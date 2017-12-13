Клинцевич: Желание Канады поставлять Украине оружие нарушает минские соглашения

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Клинцевич: Желание Канады поставлять Украине оружие нарушает минские соглашения

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Франц Клинцевич. Фото: © РИА Новости

По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, готовность канадских властей поставлять Украине летальное оружие нарушает минские соглашения. Кроме того, сенатор не исключает, что тем самым Канада становится одной из сторон внутриукраинского конфликта.

— Правительство Канады, на мой взгляд, не до конца понимает, во что оно втягивает свою страну. Поставки оружия канадскими властями способны в какой-то мере изменить соотношение сил, противостоящих друг другу в рамках внутриукраинского кризиса. По сути, Канада становится одной из его сторон со всеми вытекающими отсюда последствиями, — заявил Клинцевич

Напомним, правительство Канады добавило Украину в перечень стран, в которые разрешается продавать летальное оружие. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня.

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