Защита россиянки, осуждённой за двойное убийство, обратилась в Верховный суд США

Гражданка РФ и её адвокат намерены доказать в высшей судебной инстанции Штатов, что ранее на женщину оказывалось давление, чтобы она признала вину и таким образом избежала смертной казни.

В США защита россиянки Натальи Лещенко-Уилсон, отбывающей в Вирджинии два пожизненных срока за двойное убийство, подала ходатайство в Верховный суд, чтобы получить разрешение добиваться отмены ранее вынесенного приговора. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее суд штата Вирджиния отказался смягчить наказание россиянке, а также лишил её возможности обжалования решения в апелляционной инстанции.

— В Верховный суд США подано прошение рассмотреть дело Лещенко-Уилсон и позволить продолжить его апелляцию в федеральном апелляционном суде,— сказал адвокат Алексей Тарасов.

По его мнению, прошлая защита оказывала давление на россиянку, чтобы та признала вину и грозила, что в противном случае женщину могут приговорить к смертной казни. Но, как отмечает Тарасов, такова вероятность была ничтожно мала.

Также адвокат подчеркнул, что для Лещенко-Уилсон пожизненный срок сродни смертному приговору, так как "в любом случае она умрёт в тюремных стенах".

Напомним, ранее американский суд признал гражданку РФ виновной в убийстве экс-супруги своего мужа и её восьмилетнего сына.