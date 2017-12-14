США считают, что время сесть за стол переговоров с КНДР ещё не пришло

Соединённые Штаты не видят готовности со стороны КНДР к попытке вести разговора по мирной денуклеаризации Корейского полуострова.

Американские власти готовы вести диалог с Северной Кореей, однако не думают, что пришло время садиться за стол переговоров. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

— Мы остаёмся открытыми для диалога и готовы к нему, однако очевидно, что время для него ещё не пришло. Мы не видим, что КНДР стремится вести разговор по мирной денуклеаризации Корейского полуострова, — сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Науэрт также подчеркнула, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон, ранее заявивший о готовности США в любой момент начать диалог с КНДР, не реализует новую политику. Вашингтон по-прежнему придерживается линии оказания дипломатического давления на Пхеньян.