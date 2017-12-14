Специалисты назвали самый опасный автомобиль в истории краш-тестов

Первые места в рейтинге безопасности эксперты отдали BMW 6 Series GT, Hyundai Kona, Jaguar F-Pace, Kia Stinger и Toyota Yaris.

Европейская организация по оценке безопасности новых автомобилей Euro NCAP составила рейтинг, по результатам которого самым опасным авто признали Fiat Punto.

В краш-тестах машина заняла последнее место, при этом не сумев набрать ни одной звезды из пяти возможных. В частности, в качестве главного минуса автомобиля говорится, что в его салоне для всех, кроме водителя, отсутствуют напоминания о необходимости пристёгивать ремень безопасности.

В тестировании принимал участие хэтчбэк Punto с объёмом двигателя 1,2 литра. По оценке экспертов, появившаяся в 2005 году на авторынке модель с того времени практически не изменилась.

Что касается лучших машин по итогам тестирования, на первые места в рейтинге безопасности специалисты поставили BMW 6 Series GT, Hyundai Kona, Jaguar F-Pace, Kia Stinger и Toyota Yaris.