В университете Пенсильвании неизвестные открыли стрельбу, есть жертвы

Неизвестные открыли стрельбу в университете "Пенн Стейт Бивер" в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в "Твиттере".

01PSU AlertBR: Shots fired near Bistro. Situation is contained. We will remain on lockdown until further notice. Authorities responding. — Penn State Beaver (@PennStateBeaver) 13 декабря 2017 г.

По предварительным данным, жертвами стрелка стали два человека. Руководство университета просит студентов, находящихся вне студенческого городка, не приближаться к корпусу учебного заведения.

На место происшествия прибыла полиция.