В университете Пенсильвании неизвестные открыли стрельбу, есть жертвы

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В университете Пенсильвании неизвестные открыли стрельбу, есть жертвы

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Фото: ©REUTERS/BRYAN WOOLSTON

Неизвестные открыли стрельбу в университете "Пенн Стейт Бивер" в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в "Твиттере".

По предварительным данным, жертвами стрелка стали два человека. Руководство университета просит студентов, находящихся вне студенческого городка, не приближаться к корпусу учебного заведения.

На место происшествия прибыла полиция.

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