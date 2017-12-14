Песков назвал причину информационной войны против России

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что в РФ создаются высокие условия для всех зарубежных СМИ, даже несмотря на то, что часть их ангажирована.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информационная война против России связана с попытками лишить Россию суверенности. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

— Эта конфронтация связана с попытками задушить растущие возможности и способности России доносить свой голос до мирового сообщества, доносить свой голос в плане опровержения тех лживых новостей, которые идут в отношении нашей страны, — заявил Песков.

Также представитель Кремля подчеркнул, что в России создаются высокие условия работы для зарубежных СМИ. Власти страны не препятствуют работе иностранных медиа, несмотря на ангажированность некоторых из них.

— Закон об иностранных агентах не воспрепятствует деятельности зарубежных журналистов. Он лишь её регламентирует и, скажем так, добавляет обязанности совершать для этих СМИ определённые действия, — рассказал пресс-секретарь.