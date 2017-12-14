Песков: О выдвижении на выборы Путин может рассказать на пресс-конференции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подробную информацию о ходе выдвижения кандидатуры Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году может озвучить только сам действующий российский лидер. Вероятнее всего, сделает это он на пресс-конференции 14 декабря, отметил Песков.

— Мы говорим, что президент не обозначил своего решения, и поэтому будем ждать. Думаю, что будем ждать именно пресс-конференции. Она наверняка внесёт ясность во многие темы, — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Как сообщал Лайф, ранее представитель Кремля заявлял, что прездиент России Владимир Путин с утра и до ночи готовится к ежегодной пресс-конференции, которая состоится 14 декабря 2017 года в 12:00 по московскому времени. Само мероприятие, по словам Пескова, пройдёт в традиционном и достаточно исчерпывающем объёме.