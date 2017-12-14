Трамп объявил о скором "новом экономическом чуде" в США

По словам американского лидера, если ему до Рождества поступит от конгресса законопроект по налоговой реформе, то жители Штатов "увидят большие деньги уже с февраля".

Президент США Дональд Трамп считает, что после вступления в силу законопроекта о налоговых льготах будет наблюдаться существенный рост американской экономики. Об этом сообщает ABC.

— Сегодня мы стоим на пороге нового экономического чуда, — заявил Трамп.

По мнению Трампа, рост благосостояния граждан США обеспечит налоговая реформа, проведение которой и было одним из его предвыборных обещаний. По планам президента США, корпорациям снизят налог на прибыль с 35 до 20 процентов, благодаря чему повысится конкурентоспособность американской экономики.

Он отметил, что со времени выборов в США уже создано 2,2 миллиона рабочих мест, а безработица "находится на самом низком уровне за последние 17 лет". И если Конгресс США представит главе государства на рассмотрение законопроект до Рождества, то американцы "увидят пониженные налоги и большие доходы уже с февраля".

В свою очередь, критики грядущих изменений в налоговом законодательстве отметили, что реформы направлены в сторону богатых слоёв населения. На это Трамп парировал, что с экземпляром итогового документа он ещё не успел ознакомиться, но он будет "для людей со средним заработком, для компаний, которые будут создавать рабочие места".

Ранее Трамп заявил, что готовит жителям США "гигантский подарок" на Рождество.