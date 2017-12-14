Песков о соперниках Путина на выборах: Много достойных, но не видим конкурентов

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле видят много достойных кандидатов на предстоящих президентских выборах, однако не видят конкурентов действующему президенту РФ Владимиру Путину.

— Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина, даже близко, — заявил Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин является действующим главой государства, поэтому его кандидатство протекает согласно общепринятым для всех кандидатов законам, однако с определенным отпечатком своей действующей должности.