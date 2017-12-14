В Кремле не знают, кто возглавит предвыборный штаб Путина

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В Кремле не знают, кто возглавит предвыборный штаб Путина

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Президент России Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до сих пор остаётся неизвестным, кто возглавит штаб Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в 2018 году. По предположению официального представителя Кремля, российский лидер назовёт главу своего предвыборного штаба на предстоящей пресс-конференции 14 декабря.

— Пока, собственно, Путин ещё не стал кандидатом, но как будущий кандидат он ещё и не сообщал о своём решении, кто возглавит (штаб). Поэтому пока мы не обладаем такой информацией, — заявил Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, российский лидер объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента в 2018 году во время общения с работниками нижегородского завода "ГАЗ". Вопрос об этом главе страны задал старший мастер участка предприятия Артём Баранов.

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