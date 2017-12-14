В Кремле заявили, что Россия завершила процесс адаптации к западным санкциям

Как отметил Дмитрий Песков, в настоящий момент отечественной экономике удалось выйти из отрицательной динамики роста.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская экономика завершила процесс адаптации к санкциям со стороны Запада. Об этом пресс-секретарь президента России заявил в эфире телеканала "Россия 24".

— Действительно, живём в атмосфере рестрикций и санкций, но при этом извлекаем пользу из этого, при этом адаптируем нашу экономику и завершили процесс адаптации нашей экономики к этим условиям таким образом, что удалось выйти из отрицательной динамики роста — траектории падения, — и перейти в траекторию роста, — отметил Песков.