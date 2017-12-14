ФРС США сообщила о своём отношении к биткоину

В агентстве отметили, что криптовалюта пока не является важным звеном в международной системе взаиморасчётов.

Глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джанет Йеллен заявила, что биткоин не может быть надёжным активом. Об этом она сообщила на пресс-конференции в среду, 13 декабря.

— Биткоин в настоящее время играет очень малую роль в международной системе взаиморасчётов. Нестабильный источник прибыли, не регулируется законодательно, высокоспекулятивный актив, — такие характеристики криптовалюте выписала Йеллен.

Также она отметила, что в ФРС США не собираются выполнять регулятивную роль в отношении биткоина. При этом, по мнению Йеллен, криптовалюта может использоваться злоумышленниками для отмывания денег. Поэтому глава ФРС посоветовала банкам и финансовым учреждениям быть настороже.

Напомним, стоимость биткоина в России превышает один миллион рублей. Ранее Лайф писал о миллиардере Кэмероне Уинклвоссе, предсказавшем, что криптовалюта подорожает в 20 раз и заменит золото.