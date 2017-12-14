В Кремле заявили, что составляют дайджесты Telegram-каналов для Путина

Пресс-секретарь российского президента считает, что необходимо комплексно пользоваться как и новыми технологиями, так и традиционными СМИ.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле анализируют информацию в Telegram-каналах и докладывают об этом главе государства. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

— Мы не ведем Telegram-каналы, мы их читаем. Мы пытаемся их анализировать, и, безусловно, мы этот анализ докладываем президенту. Мы составляем отдельные дайджесты Telegram-каналов, — рассказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что Telegram является новым явлением. Одним из важных свойств мессенджера Песков называет быструю скорость набора сообщений, однако отмечает при этом потерю качества текста. Однако по его словам, необходимо умеренно пользоваться как и новыми технологиями, так и традиционными СМИ.