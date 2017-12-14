Во Флориде при столкновении фуры со школьным автобусом пострадало 22 человека

В США в штате Флорида грузовик врезался в автобус, перевозивший школьников, в результате чего 22 человека были госпитализированы. Об этом сообщает телеканал ABC Action News.

ДТП случилось утром округе Хайлендс, когда во время стоянки автобуса для посадки детей его припечатала двигавшаяся следом фура. Прибывшие на место аварии медики и спасатели доставили пострадавших в медучреждения. Двое из подростков получили тяжёлые травмы, остальные отделались лёгким испугом и после осмотра были отпущены домой.