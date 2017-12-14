Песков надеется, что Собчак не превратит пресс-конференцию Путина в дебаты

Телеведущая Ксения Собчак аккредитовалась на пресс-конференцию главы государства в качестве журналиста.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков надеется, что телеведущая Ксения Собчак, заявившая о желании выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России, не устроит дебаты на пресс-конференции главы государства Владимира Путина.

— Пресс-конференция проходит всё-таки не для того, чтобы здесь были дебаты. И, я скажу так, что это, конечно же, было бы глубоким неуважением к тысяче журналистов, которые сидят здесь, — задерживать столько внимания на себе. Поэтому я надеюсь, что всё-таки Собчак поведёт себя как журналист, в качестве которого она сюда и аккредитовалась, — заявил Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Как сообщал Лайф, ранее представитель Кремля заявлял, что президент России Владимир Путин с утра и до ночи готовится к ежегодной пресс-конференции, которая состоится 14 декабря 2017 года в 12:00 по московскому времени.