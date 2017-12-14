Вице-президента Эквадора приговорили к шести годам тюрьмы за взятки

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Вице-президента Эквадора приговорили к шести годам тюрьмы за взятки

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Вице-президент Эквадора Хорхе Глас. Фото: © REUTERS

Адвокат арестованного политика не согласен с решением суда и намерен обжаловать приговор.

Суд Эквадора приговорил вице-президента страны Хорхе Гласа к шести годам заключения по обвинению в коррупции. Как передаёт агентство Reuters, политика признали виновным в получении взятки от представителей бразильской строительной компании Odebrecht в обмен на данные о государственных контрактах.

По данным агентства, сумма взятки составила 13,5 миллиона долларов. Адвокат Гласа не согласен с решением суда и намерен обжаловать приговор. В компании Odebrecht также подтвердили факт передачи взятки.

Напомним, в октябре этого года Хорхе Гласа задержали в собственном доме по подозрению в коррупции. Вскоре вице-президента отстранили от должности. Сам арестованный заявил, что не считает себя виновным, однако подчинится судебному решению.

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