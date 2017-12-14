Вице-президента Эквадора приговорили к шести годам тюрьмы за взятки

Адвокат арестованного политика не согласен с решением суда и намерен обжаловать приговор.

Суд Эквадора приговорил вице-президента страны Хорхе Гласа к шести годам заключения по обвинению в коррупции. Как передаёт агентство Reuters, политика признали виновным в получении взятки от представителей бразильской строительной компании Odebrecht в обмен на данные о государственных контрактах.

#BREAKING Ecuador's vice president sentenced to 6 years in prison in Odebrecht graft case — AFP news agency (@AFP) 13 декабря 2017 г.

По данным агентства, сумма взятки составила 13,5 миллиона долларов. Адвокат Гласа не согласен с решением суда и намерен обжаловать приговор. В компании Odebrecht также подтвердили факт передачи взятки.

Напомним, в октябре этого года Хорхе Гласа задержали в собственном доме по подозрению в коррупции. Вскоре вице-президента отстранили от должности. Сам арестованный заявил, что не считает себя виновным, однако подчинится судебному решению.