Власти США обвинили Россию в использовании армии "ботов"

По информации генеральной прокуратуры Нью-Йорка, 444 тысячи комментариев якобы исходили от российских электронных адресов.

Генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман рассказал, что миллионы "ботов" участвовали в гражданском обсуждении готовящегося решения Федеральной комиссии США по коммуникациям (FCC), которое касается распределения интернет-трафика провайдерами. По его словам, под этими автоматизированными аккаунтами в почте и соцсетях 444 тысячи комментариев поступили с российских электронных адресов.

Правда, в заявлении генпрокурора не было конкретизировано, причастны ли к "ботам" непосредственно граждане РФ или же просто в их создании видны российские окончания электронных адресов.

В открытом письме руководству FCС Шнайдерман отметил, что "иностранные правительства, несомненно, пытаются использовать Интернет и социальные сети для того, чтобы повлиять на выборы". Также он сообщил, что пять тысяч жителей Нью-Йорка попросили провести расследование комментариев.

Напомним, ранее американские власти уже обвиняли Россию в использовании хакерских атак, с помощью которых якобы предпринимались попытки повлиять на ход президентских выборов в США. Подобные заявления Кремль назвал голословными и бездоказательными.