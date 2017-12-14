Песков рассказал о своём будущем после выборов президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после выборов нового президента в 2018 году его может ждать увольнение, потому что избранный глава государства будет назначать нового официального представителя Кремля. Впрочем, как отметил Песков, не исключено, что он сохранит этот пост за собой.

— Я не принимаю кадровые решения, президент принимает кадровые решения. Меня сначала, наверное, нужно будет уволить, когда будет новый президент, потому что будет назначен новый пресс-секретарь. Но здесь на всё воля следующего президента, — заявил Песков в эфире телеканала "Россия 24".