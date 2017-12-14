Певец Робби Уильямс отменил выступления в России из-за проблем со здоровьем

После выявленных патологий в мозгу курс интенсивной терапии Уильямса составил семь месяцев.

Британский певец Робби Уильямс отменил сентябрьские концерты в России из-за возникших проблем с головой. Врачи обнаружили патологии в мозгу популярного музыканта, сообщает издание The Sun.

Напомним, в сентябре в рамках своего тура Уильямс должен был выступить в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, однако позже представители артиста сообщили, что певец отменил шоу в связи с ухудшением своего самочувствия. Вскоре Уильямс записал видеообращение, где рассказал, что восстанавливается после болезни, название которой он не стал раскрывать.

По данным издания, Робби Уильямс почувствовал недомогание в начале сентября во время шоу в Цюрихе, у него онемела рука, начались проблемы с дыханием. Несмотря на плохое самочувствие, певец всё же решил не останавливать тур. Однако после медицинского обследования в Лондоне у него в мозгу обнаружили "нечто похожее на кровь" и отправили на лечение.

Как стало известно, лечение Уильямса продолжалось семь месяцев, ещё два ушло на восстановление дома в США. По словам исполнителя, после пережитого он серьёзно задумался о своём здоровье.