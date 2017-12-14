Израиль закрыл границу с сектором Газа

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Израиль закрыл границу с сектором Газа

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Фото: © REUTERS/Amir Cohen

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