Венесуэла вошла в стадию гиперинфляции

По данным Национальной ассамблеи, к концу года уровень накопленной инфляции составит 2000–2100 процентов.

Президент федерации торговых и промышленных палат и ассоциаций Венесуэлы Карлос Ласаррабаль сообщил, что страна вошла в стадию гиперинфляции и экономика испытывает упадок.

— Это драматично, так как всех нас одинаково лишает капиталов, а президент каждый год увеличивает объём ликвидности на 900%, что является главным топливом для инфляции, — приводит слова политика портал Nacional.

Как отметил Карлос Ласаррабаль, власти пытаются сдержать падение, добиваясь снижать цены на 50%. Однако эта мера в тот же момент приводит к разорению предпринимателей и аграриев.

— Сейчас мы сажаем только 60% того, что производили ранее. Уровень производства в сырьевом секторе упал на 60–70%, — подчеркнул Ласаррабаль.

Всего за прошедшие семь дней курс доллара на "чёрном" рынке Венесуэлы вырос с 95 тысяч боливаров до 102 тысяч боливаров и продолжает стремительно повышаться.