Facebook назвал цену "вмешательства" России в референдум по Брекситу

Компания "Фейсбук" проанализировала активность российских аккаунтов во время референдума о выходе Великобритании из ЕС и заявила, что только три из них размещали связанную с Брекситом рекламу в социальной сети. За неё они заплатили в общей сложности 97 центов (57 рублей. — Прим.ред.), сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Согласно данным "Фейсбука", охват аудитории был мизерным — рекламные объявления за два месяца увидело не более 200 человек. Причём активность касалась не столько референдума, сколько вопросов иммиграционной политики, являвшейся одной из главных тем Брексита.

Ранее в The Guardian выходила статья о якобы "вмешательстве" России в процесс выхода Великобритании из ЕС", но российские дипломаты поиронизировали над журналистами британского издания.