Британские врачи спасли младенца, родившегося с сердцем наружу

Опасаясь, что ребёнок может родиться мёртвым, врачи предложили женщине сделать аборт, однако та отказалась.

В Великобритании на свет появилась девочка с редкой патологией. Сердце новорождённой оказалось расположено не внутри грудной клетки, а снаружи, сообщает издание The Guardian.

Медики диагностировали у плода эктопию сердца, когда мать ребёнка была на девятом месяце беременности. Несмотря на рекомендации врачей сделать аборт, будущие родители настойчиво отказались от этой идеи.

Помимо этого врачи предупредили пару, что младенец, скорее всего, родится мёртвым, однако вопреки опасениям специалистов девочка родилась живой. Только в первые часы жизни ей было сделано три операции, чтобы её сердце можно было поместить внутрь грудной клетки. Малышка стала первой британкой, которая выжила с эктопией сердца и удачно перенесла операцию.