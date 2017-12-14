Глава МВД Украины предложил ввести санкции в отношении "Татнефти"

Российская нефтяная компания пытается отсудить у Киева компенсации за потерянные активы на сумму 144 миллиона долларов.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков направил в правительство своей страны предложение о введении санкций в отношении российской нефтяной компании "Татнефть". Об этом сказано в официальном ответе силового ведомства на запрос депутата Рады Ирины Констанкевич, сообщает агентство "Униан".

— 15 ноября министром внутренних дел Украины на заседании Кабинета министров Украины был инициирован вопрос касательно применения санкций, предусмотренных законом Украины "О санкциях", в отношении ПАО "Татнефть", — говорится в тексте документа, поданного Аваковым.

Отметим, в марте 2016 года "Татнефть" подала иск в Высокий суд Лондона. Российская компания обвинила украинскую сторону в потере собственных активов в компании "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

В ходе многочисленных судебных заседаний точку в этой истории поставил Международный коммерческий арбитраж в 2014 году. Он постановил, что Украина должна "Татнефти" 112 миллионов долларов, включая проценты за нарушение межгосударственного соглашения о защите инвестиций. В общей сложности сумма долга Украины перед "Татнефтью" составила 114 миллионов долларов. Украина попыталась в 2016 году обжаловать это решение в Апелляционном суде Парижа, однако суд вновь стал на сторону российской компании.