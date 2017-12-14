Актёр Дуэйн Джонсон получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде

Накануне церемонии награждения в Голливуде актёр сообщил, что скоро снова станет отцом.

Голливудский актёр Дуэйн Скала Джонсон удостоился собственной звезды на голливудской "Аллее славы". Об этом сообщает агентство Франс-Пресс.

What can we say except you're welcome: Dwayne 'The Rock' Johnson honored with Hollywood star https://t.co/8pJNmSzru4 pic.twitter.com/5sizLBLdbv — AFP news agency (@AFP) 14 декабря 2017 г.

На торжественную церемонию Скала прибыл вместе со своей возлюбленной, певицей Лорен Хашиан и их двухлетней дочерью Жасмин. По словам 45-летнего артиста, его почётная награда на "Аллее славы" стала результатом многолетнего актёрского труда. Он поблагодарил свою семью, которая поддерживала его на протяжении всего пути.

— Я не планировал писать специальную речь. Я подумал, что в такой важный момент главное, чтобы всё, что я говорю, шло из души и от сердца, — заявил Джонсон.

Накануне церемонии открытия его именной звезды актёр сообщил на своей странице в Instagram, что скоро снова станет отцом.

Джонсона также называют одним из самых трудолюбивых артистов Голливуда. За последние четыре года он снялся в 14 фильмах, среди них два громких ремейка: "Спасатели Малибу" и "Джуманджи". Кроме того, Скала озвучил персонажа мультипликационного фильма "Моана".