В Канаде потерпел крушение пассажирский самолёт

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В Канаде потерпел крушение пассажирский самолёт

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самолёт ATR 42. Фото: flickr.com

По предварительной информации, на борту находились 22 пассажира и три члена экипажа.

Пассажирский самолёт ATR 42 потерпел авиакатастрофу сразу после взлёта из канадского аэропорта Фон-дю-Лак. По данным местных спасательных служб, борт упал менее чем в километре от взлётно-посадочной полосы.

В настоящее время на месте крушения работают все экстренные службы. Сообщается, что на борту находились 22 пассажира и три члена экипажа. По предварительным данным, все они получили множественные травмы, однако никто не погиб.

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