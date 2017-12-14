В Канаде потерпел крушение пассажирский самолёт

По предварительной информации, на борту находились 22 пассажира и три члена экипажа.

Пассажирский самолёт ATR 42 потерпел авиакатастрофу сразу после взлёта из канадского аэропорта Фон-дю-Лак. По данным местных спасательных служб, борт упал менее чем в километре от взлётно-посадочной полосы.

Multiple injuries reported, but no deaths, following a plane crash near Fond du Lac's airport. At last word, the rescue effort was still underway. Facebook photo courtesy of Darryl McDonald. https://t.co/lOk6n5SRdc pic.twitter.com/AzgVDgsAGI — MBC News (@MBCRadioNews) 14 декабря 2017 г.

В настоящее время на месте крушения работают все экстренные службы. Сообщается, что на борту находились 22 пассажира и три члена экипажа. По предварительным данным, все они получили множественные травмы, однако никто не погиб.