Новый украинский вагон вышел из строя в первом же рейсе в Австрии

Вначале причиной остановки поезда стало повреждение линии электропередачи, затем в прицепном вагоне загорелись тормозные колодки.

Новый вагон поезда Вена — Киев, изготовленный в Украине и приспособленный к европейской колее, совершил вынужденную остановку в 50 километрах от столицы Австрии. Об этом сообщает канал ТСН.

Неприятности начали преследовать пассажиров с самого начала, когда через 15 минут поезд остановился из-за повреждения линии электропередачи. Вскоре после возобновления движения случилась другая напасть: в прицепном украинском вагоне задымились тормозные колодки.

— Началось задымление, почти пожар. Мы были там одни, тянули только наш украинский вагон, потому что всех остальных пассажиров забрали автобусы, — вспоминает одна из пассажирок.

В Венгрии в депо ей и другим людям сказали, что дальше вагон пойти не может. Уставшим и возмущённым гражданам было даже отказано в просьбе подвести их до границы. Всего, по подсчётам пассажиров, добиравшихся до места назначения кто чем мог, общее время простоя в пути составило 16 часов.