Бизнесмены из Ирландии планируют вложить около €100 миллионов в Крым

Они заинтересованы в строительстве на полуострове отеля и других объектов туристической инфраструктуры.

Ирландские предприниматели собираются инвестировать в Крым порядка 100 миллионов евро. Об этом сообщают "Известия".

На полуострове бизнесмены хотят организовать туристический бизнес. Как рассказал сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров, в планах инвесторов — возвести несколько гостиниц, а также построить отель рядом с аэропортом Симферополя.

— Согласно достигнутым с ирландской стороной договорённостям, мы ожидаем инвестиции в размере около €100 миллионов на бизнес-проекты в Крыму, — сказал он.

Также Назаров отметил, что при реализации проектов будет налажено сотрудничество с рядом российских компаний.