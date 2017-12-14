Диетологи обнаружили новый способ, как быстро похудеть

Специалисты из нью-йоркского университета обнаружили, что при помощи стимуляции нейронов в организме человека можно изменить пищевое поведение и побороть возникающее чувство голода. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на портале PHAS.

Учёные провели эксперимент на мышах, введя в их организм препарат-нейролептик, который уменьшил аппетиты грызунов. Кроме того, после введения вещества у животных не наблюдалось никаких побочных эффектов.

По данным специалистов университета, так же как и животные, люди часто употребляют пищу, основываясь на эмоциях, а не на возникающем чувстве голода. Воздействуя на нейроны, можно снизить риск стресса и агрессии. Поэтому диетологи уверены, что такой подход эффективно поможет людям, страдающим лишним весом.