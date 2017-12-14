"Неудачные и неэффективные". Генерал ВСУ раскритиковал украинские танки

По словам командующего сухопутными войсками, Украина обладает большим резервом бронетехники, однако вся она устарела.

Вооружённые силы Украины испытывают целый ряд проблем из-за устаревающей бронетехники или её неудачной модернизации. Например, один из главных танков Т-64БМ "Булат" оказался неэффективным в боевых условиях. В результате чего, данные модели таков были переведены в резерв. Об этом в интервью агентству "Оборонно-промышленный курьер" рассказал заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике Юрий Толочный.

— В целом, резерв техники по-прежнему велик, но вся эта техника устарела, и потенциал модернизации практически исчерпан. Некоторые варианты модернизации оказываются неудачными в реальном бою. Например, танки Т-64БМ "Булат" в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв и заменены линейными Т-64, — заявил генерал.

Как отметил Толочный, в украинской армии наблюдается большой запрос на новые образцы бронетехники. И теоретически украинский военно-промышленный комплекс может справиться с этой задачей, но всё упирается в экономические проблемы государства.

— БМ "Оплот" (украинский танк на базе советского Т-80УД. — Прим. ред.), например, в вооружённых силах имеется в единственном экземпляре — в харьковском институте танковых войск. Так что вопрос в возможностях государства по закупке, и промышленности — по серийному производству новых машин, — подытожил Толочный.