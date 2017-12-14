Российских моряков могут наградить за спасение рыбаков с тонущего судна КНДР

Из полузатонувшей северокорейской шхуны россияне достали троих пострадавших, ещё один человек погиб.

Экипаж российского судна "Пётр Ильичёв", который пришёл на помощь тонувшим в Японском море рыбакам из КНДР, может быть представлен к награде. Об этом сообщает РИА "Новости".

Моряки увидели попавших в беду северокорейцев, когда направлялись из Владивостока в Пусан. Из почти полностью затопленной шхуны им удалось поднять на борт троих пострадавших, которые впоследствии были доставлены во владивостокскую больницу. Также с борта тонущего корабля россияне достали тело погибшего северокорейского моряка.

Как отметил представитель судовладельца — Рыболовецкого колхоза имени Ленина, сейчас "в МЧС подали информацию для награждения за спасение людей".

По его словам, в порту Пусан в Южной Корее были готовы принять рыбаков из КНДР, но они отказались от этого, поэтому "Пётр Ильичёв" вернулся обратно во Владивосток. Сейчас российские моряки, задержавшиеся в пути из-за ЧП, следуют на плановую швартовку Пусан.