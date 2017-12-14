Более 20 человек эвакуированы из жилого дома в Хабаровске из-за крупного пожара

По данным спасателей, жильцы дома надышались угарным газом, троим потребовалась помощь врачей.

В Хабаровске пожарные эвакуировали 21 жильца девятиэтажного дома, где вспыхнул пожар. Как сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, огонь разгорелся в квартире на первом этаже. Почуяв дым, жильцы покинули жилище и стали оповещать соседей. Однако в это время в доме началось сильное задымление.

— В подъезде дома и квартирах было сильное задымление. Звенья газодымозащитной службы приступили к разведке помещений и эвакуации людей. Всего с помощью спасательных устройств из квартир был эвакуирован 21 человек. Из них троих жильцов, обнаруженных на лестничных площадках на пятом и девятом этажах, огнеборцы передали врачам скорой помощи для проведения реанимационных мероприятий, — говорится в сообщении МЧС.

В настоящее время возгорание ликвидировано, но на месте продолжают работать специалисты. По предварительным данным, огонь разгорелся из-за обогревателя типа "ветерок", который работал на балконе. Площадь возгорания в итоге составила около 45 квадратных метров, пострадала одна квартира на первом этаже.