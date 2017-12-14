Три жителя Гондураса погибли от аномально низкой температуры

Температура в нескольких регионах этой страны считается очень низкой — столбик термометра опускается до восьми градусов выше нуля.

Три человека в Гондурасе скончались из-за холодов. Об этом сообщает Prensa.

Тела двух человек нашли на улице в департаменте Интибука, одного — в департаменте Копан. Предположительная причина смерти всех жителей Гондураса — переохлаждение.

Отмечается, что в центральных районах страны температура воздуха в настоящее время составляет около восьми градусов, а ночью опускается до трёх-четырёх.

Похожая ситуация наблюдается в соседней с Гондурасом Мексике, где в штате Сакатекас температура 15,4 градуса ниже нуля, а местные жители страдают из-за непривычно низкой температуры.